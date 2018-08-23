Спецмашина врезалась в самолет в аэропорту Ноябрьска
- 14 марта 2019, 15:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Специальный автомобиль, осуществлявший противообледенительную обработку самолета в аэропорту Ноябрьска, столкнулся с воздушным судном.
Инцидент произошел 14 марта при подготовке к вылету в Уфу лайнера Airbus А320 авиакомпании «Ямал».
Как сообщается на сайте «Ямала», водитель спецмашины совершил столкновение с самолетом, не справившись с управлением.
По данным авиакомпании, в этот момент на борту находилось 164 пассажира и шесть членов экипажа.
В результате аварии лайнер был серьезно поврежден и отстранен от полетов.
Люди, находившиеся в самолете, не пострадали. Пассажиры отправились в пункт назначения резервным воздушным судном, прибывшим из Тюмени.
Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Внуково столкнулись лайнеры авиакомпаний «Россия» и Аzur.
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