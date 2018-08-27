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Два самолета столкнулись во Внуково

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© vk.com/mash

Лайнеры авиакомпаний «Россия» и Аzur столкнулись в московском аэропорту Внуково.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, во время буксировки после посадки Boeing 747 с пассажирами задел законцовкой крыла хвостовое оперение стоящего на перроне другого лайнера Boeing 767.

По данным Mash, Boeing 767 принадлежит авиакомпании Azur, а другой лайнер — «России».

В результате столкновения у одного из самолетов была повреждена правая законцовка крыла, а у второго повреждение получил стабилизатор.

При этом отмечается, что в самолетах не было пассажиров, никто не пострадал.

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