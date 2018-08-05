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Назначена дата выхода российских космонавтов в открытый космос

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© Олег Кононенко / Роскосмос

Российские космонавты выйдут в открытый космос 29 мая, сообщил летчик-космонавт Алексей Овчинин.

По его словам, вместе с ним в открытый космос выйдет Олег Кононенко, единственный из россиян, кто в настоящее время находится на МКС.

Россиянам будет ассистировать астронавт NASA Кристина Кох. Предполагается, что она будет давать советы при подготовке и выполнении работ. «Я думаю, Кристина будет нам давать советы и помогать», — цитирует Овчинина ТАСС.

Он также уточнил, что Кристина Кох и Энн Макклейн выйдут в открытый космос раньше.

Ранее о первом в истории человечества выходе двух женщин в открытый космос объявило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Их выход запланирован на 29 марта.

Алексей Овчинин отправится на МКС вместе с астронавтами NASA Кристиной Кох и Ником Хейгом 14 марта. Ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12» будет запущена с космодрома Байконур в 22:14 мск.

Как известно, Овчинин и Хейг должны были полететь на МКС 11 октября 2018 года, однако через несколько минут после старта произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Членам экипажа удалось успешно приземлиться с помощью аварийной капсулы.

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