NASA объявило о первом в истории выходе двух женщин в открытый космос

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило в Международный женский день о первом в истории человечества выходе двух женщин в открытый космос, сообщает BBC News.

Астронавты Энн Макклейн и Кристина Кук должны будут выйти в открытый космос, чтобы заменить солнечные батареи Международной космической станции (МКС)

Выход женщин в открытый космос запланирован на 29 марта. Энн Макклейн находится на борту МКС с декабря 2018 года. Кристина Кук должна отправиться на орбиту 14 марта вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом.

Первой женщиной, совершившей выход в открытый космос, стала в 1984 году советский космонавт Светлана Савицкая.

