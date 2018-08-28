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NASA объявило о первом в истории выходе двух женщин в открытый космос

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© nasa.gov

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило в Международный женский день о первом в истории человечества выходе двух женщин в открытый космос, сообщает BBC News.

Астронавты Энн Макклейн и Кристина Кук должны будут выйти в открытый космос, чтобы заменить солнечные батареи Международной космической станции (МКС)

Выход женщин в открытый космос запланирован на 29 марта. Энн Макклейн находится на борту МКС с декабря 2018 года. Кристина Кук должна отправиться на орбиту 14 марта вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом.

Первой женщиной, совершившей выход в открытый космос, стала в 1984 году советский космонавт Светлана Савицкая. 

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