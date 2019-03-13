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Совет Федерации отклонил закон о хостелах

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© pixabay.com

Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, сообщает «Интерфакс».

За принятие закона проголосовали лишь два сенатора, 151 — против, четверо воздержались.

Законом предлагается внести поправку в Жилищный кодекс, в соответствии с которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».

«Совет Федерации в основной своей массе, насколько мы чувствуем ситуацию, поддерживает концепцию закона и не возражает по тексту закона. Но против чего мы выступаем — это против незамедлительного ввода закона в действие», — приводит агентство слова спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко.

Она отметила, что закон необходимо доработать, создав для этого согласительную комиссию, и перенести срок вступления в силу на 1 января 2020 года.

Бизнесу нужно дать время цивилизованно исполнить закон, считает Матвиенко.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий организацию гостиниц в многоквартирных домах.

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