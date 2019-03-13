Совет Федерации отклонил закон о хостелах
- 13 марта 2019, 15:26
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, сообщает «Интерфакс».
За принятие закона проголосовали лишь два сенатора, 151 — против, четверо воздержались.
Законом предлагается внести поправку в Жилищный кодекс, в соответствии с которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».
«Совет Федерации в основной своей массе, насколько мы чувствуем ситуацию, поддерживает концепцию закона и не возражает по тексту закона. Но против чего мы выступаем — это против незамедлительного ввода закона в действие», — приводит агентство слова спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко.
Она отметила, что закон необходимо доработать, создав для этого согласительную комиссию, и перенести срок вступления в силу на 1 января 2020 года.
Бизнесу нужно дать время цивилизованно исполнить закон, считает Матвиенко.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий организацию гостиниц в многоквартирных домах.
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