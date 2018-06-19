Гостиницам и хостелам в жилых многоэтажках грозит запрет

Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий организацию гостиниц в многоквартирных домах. Из-за этого в Москве может закрыться почти половина таких заведений, а в Санкт-Петербурге — подавляющее большинство, опасаются отельеры. Поправка направлена на защиту прав людей, проживающих по соседству.

Как сообщает РБК, запрет устраивать хостелы в жилых многоэтажках прописан в законопроекте «О внесении изменений в ст. 17 Жилищного кодекса РФ». В частности, в части 3 статьи 17 Жилищного кодекса сказано, что «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».

«Таким образом, в жилых домах под запрет попадут все виды гостиниц: согласно утвержденному постановлением правительства от 16.02.2019 положению об их классификации, к ним относятся собственно гостиницы, апарт-отели и хостелы», — отмечает издание.

Между тем, газета «Известия» сообщает, что в итоге хостелы все же не попадут под запрет, так как законопроект о запрете гостиничных услуг в жилых домах будет подготовлен к третьему чтению Госдумой в усеченном варианте.

«Ограничена только гостиничная деятельность, услуги иных средств размещения не запрещены. Это дает возможность всем малым средствам размещения, которые хотят остаться в жилом фонде и работать законно, сохранить свой бизнес», — рассказал журналистам член правления «Лиги хостелов» Евгений Насонов.



В туристических городах содержание хостела — распространенный вид заработка для местного населения. Хостелы пользуются спросом у туристов, поэтому их запрет может перечеркнуть усилия властей по стимулировании внутреннего туризма. К тому же попытка заставить все хостелы работать по правилам отелей может сократить налоговые сборы. Если хостелы в жилых домах все-таки запретят, налоговые потери государства составят не менее 16 миллиардов рублей в год, предупреждают эксперты.

Ранее «Ридус» рассказывал историю о том, как московский хостел на Нахимовском проспекте «2Hostel2» отказался заселять выходцев из Таджикистана и Узбекистана из-за проблем с участковым уполномоченным полиции.