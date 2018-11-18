СМИ выяснили, на что тратились деньги из офшорной сети «Тройка Диалог»

Более 4 тысяч финансовых трансакций на сумму более 232 миллионов евро поступили на счета физических и юридических лиц в Чехии от российской офшорной сети «Тройка Диалог», сообщается в материале Чешского центра журналистов-расследователей на сайте Investigace.cz.

Журналисты утверждают, что отмываемые офшорной сетью деньги направлялись в первую очередь на покупку роскошных квартир.

Кроме того, по данным журналистов, денежные средства из так называемой прачечной «Тройки» тратились на курортный отдых в роскошных отелях, таких как Imperial или Esplanade в Карловых Варах, Art Nouveau Hotel Le Palais в Праге или пятизвездочный Nove Lаzne в Марианских Лазнях.

Также отмечается, что весьма крупная сумма (60 млн чешских крон, что примерно равно 3 млн долларов) была потрачена на покупку чешского хрусталя. Изделия закупались у компаний Moser, ArtGlass или Bohemia Crystalex Trading.

Журналисты отмечают, что «Тройка» направляла значительные суммы на покупку фирм, автомобилей, дорогой одежды и обслуживание частных самолетов.

«Другая часть платежей шла экспедиторским компаниям, которые занимаются импортом товаров в Россию. Часто это чешские компании, у которых есть российские владельцы», — говорится в расследовании.

Директор Чешского центра журналистов-расследователей Павла Голцова считает, что Чехия популярна для отмывания российских денег в связи с тем, что здесь довольно большая русская община.

Ранее расследование разветвленной системы офшорных компаний в экосистеме «Тройка Диалог», обнародованное проектом по борьбе с организованной преступностью и коррупцией OCCRP, вызвало широкий резонанс в тех странах, которые в расследовании упомянуты (в частности, Британия и Австрия).

Сам факт публикации моментально уронил стоимость акций одного из упомянутых в ней банков, Raiffeisen Bank, почти на 11%. Но в Кремле, который в документе называется основным бенефициаром этой схемы, как-то реагировать на расследование OCCRP сочли ниже своего достоинства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что опубликованные сведения не входят в повестку дня главы государства.