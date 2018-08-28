Карты Visa и Mastercard российского банка заблокировали из-за санкций
- 13 марта 2019, 13:12
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Платежные системы Visa и Mastercard с 12 марта приостановили членство российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка, попавшего под американские санкции, говорится в сообщении кредитной организации.
В связи с этим решением карты Visa и Mastercard данного банка были заблокированы как за границей, так и в России.
При этом карты «ограничены в приеме» в банкоматах самого кредитного учреждения, отмечает ФАН.
В организации отметили, что в ближайшее время карты Visa заменят на карты российской платежной системы «Мир».
В начале марта еще на год были продлены санкции против России, введенные США из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Конгресс США опубликовал проект обновленного документа, подразумевающего введение дополнительных санкций против российской экономики в 2019 году.
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