Карты Visa и Mastercard российского банка заблокировали из-за санкций

Платежные системы Visa и Mastercard с 12 марта приостановили членство российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка, попавшего под американские санкции, говорится в сообщении кредитной организации.

В связи с этим решением карты Visa и Mastercard данного банка были заблокированы как за границей, так и в России.

При этом карты «ограничены в приеме» в банкоматах самого кредитного учреждения, отмечает ФАН.

В организации отметили, что в ближайшее время карты Visa заменят на карты российской платежной системы «Мир».

В начале марта еще на год были продлены санкции против России, введенные США из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Конгресс США опубликовал проект обновленного документа, подразумевающего введение дополнительных санкций против российской экономики в 2019 году.

