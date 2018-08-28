найти ×
   
  • USD -0.18
    65.59
  • EUR -0.04
    74.02
СохранитьСохранено0
×

002928

Карты Visa и Mastercard российского банка заблокировали из-за санкций

Small default

© pixabay.com

Платежные системы Visa и Mastercard с 12 марта приостановили членство российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка, попавшего под американские санкции, говорится в сообщении кредитной организации.

В связи с этим решением карты Visa и Mastercard данного банка были заблокированы как за границей, так и в России.

При этом карты «ограничены в приеме» в банкоматах самого кредитного учреждения, отмечает ФАН.

В организации отметили, что в ближайшее время карты Visa заменят на карты российской платежной системы «Мир».

В начале марта еще на год были продлены санкции против России, введенные США из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Конгресс США опубликовал проект обновленного документа, подразумевающего введение дополнительных санкций против российской экономики в 2019 году.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
3029866читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
4287759читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов

Размножив окружающую действительность.

10248948читать позжечитаю позже

Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале28 августа 2018

Сейчас верному животному ищут хозяев.

27035834читать позжечитаю позже