В Конгрессе США представили проект новых антироссийских санкций

Конгресс США опубликовал проект обновленного документа, подразумевающего введение дополнительных санкций против российской экономики в 2019 году. Предложение, составленное пятью конгрессменами, представлено на сайте американского законодательного органа.

Новый законопроект, в частности, предполагает введение дополнительных ограничительных мер в сфере сделок с российским суверенным долгом. Так, предложенные нововведения включают в себя запрет на любые операции с долговыми обязательствами финансовых институций РФ, дюрация которых превышает 14 дней.

Планируется, что эти меры вступят в силу спустя три месяца с момента принятия документа.

Еще одним направлением давления на Россию должно стать расширение списка российских ведомств и компаний, попадающих под ограничения в связи с предполагаемым вмешательством в выборы президента США.

Новые правила инвестирования должны быть установлены и для российских проектов по разработке месторождений сжиженного природного газа, в том числе для реализуемых за пределами РФ. В случае принятия законопроекта максимальный разовый объем вложений будет ограничен на уровне 1 миллиона долларов, а годовой — 5 миллионов.

Примечательно, что в представленном документе не упоминаются финансовые вливания в строящуюся вторую нить газопровода «Северный поток», передает «Интерфакс».

Напомним, информация о внесении нового пакета антироссийских экономических мер на рассмотрение Конгресса США появилась двумя неделями ранее, 14 февраля.

На следующий день премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой в адрес американских законотворцев, назвав готовящийся документ «очередной шизоидной историей».