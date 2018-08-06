В Москве блогер выронил пистолет перед силовиками

Блогер Али Абидов выложил в своем аккаунте в Instagram провокационный ролик, который сразу же стал вирусным.

Менее чем за сутки видео набрало более 178 тысяч просмотров.

На кадрах видно, как молодой человек роняет в метро пистолет рядом с группой людей в форме, потом подбирает оружие и спокойно уходит, а сотрудники Росгвардии, глядя на это, улыбаются.



Подписчики принялись гадать, что же произошло на самом деле и почему стражи порядка не отреагировали на оружие. Кто-то предположил, что пистолет игрушечный. Но некоторые пользователи выразили неудовольствие такой реакцией людей в форме.