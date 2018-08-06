В Москве блогер выронил пистолет перед силовиками
- 12 марта 2019, 18:24
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Блогер Али Абидов выложил в своем аккаунте в Instagram провокационный ролик, который сразу же стал вирусным.
Менее чем за сутки видео набрало более 178 тысяч просмотров.
На кадрах видно, как молодой человек роняет в метро пистолет рядом с группой людей в форме, потом подбирает оружие и спокойно уходит, а сотрудники Росгвардии, глядя на это, улыбаются.
Подписчики принялись гадать, что же произошло на самом деле и почему стражи порядка не отреагировали на оружие. Кто-то предположил, что пистолет игрушечный. Но некоторые пользователи выразили неудовольствие такой реакцией людей в форме.
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