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В Москве блогер выронил пистолет перед силовиками

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© instagram.com

Блогер Али Абидов выложил в своем аккаунте в Instagram провокационный ролик, который сразу же стал вирусным.

Менее чем за сутки видео набрало более 178 тысяч просмотров.

На кадрах видно, как молодой человек роняет в метро пистолет рядом с группой людей в форме, потом подбирает оружие и спокойно уходит, а сотрудники Росгвардии, глядя на это, улыбаются.

Подписчики принялись гадать, что же произошло на самом деле и почему стражи порядка не отреагировали на оружие. Кто-то предположил, что пистолет игрушечный. Но некоторые пользователи выразили неудовольствие такой реакцией людей в форме.

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