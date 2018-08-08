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Европарламент призвал остановить строительство «Северного потока — 2»

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© gazprom.com

Европейский парламент во время пленарной сессии в Страсбурге проголосовал за резолюцию о политических отношениях Евросоюза и России, в которой, в частности, содержатся предложения остановить проект «Северный поток — 2», сообщается на сайте ЕП.

Кроме того, в документе предлагается предусмотреть возможность расширения персональных санкций, ограничить доступ России к финансам и технологиям, а также не считать больше Москву стратегическим партнером.

Резолюция была принята большинством голосов. За документ проголосовали 402 депутата Европарламента, против — 163, 89 — воздержались.

В частности, в тексте документа утверждается, что строящийся газопровод «Северный поток — 2» усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа и, соответственно, угрожает внутреннему рынку ЕС.

В резолюции также отмечается, что появление газопровода противоречит энергетической политике ЕС или его стратегическим интересам, поэтому его строительство необходимо остановить.

Ранее сообщалось, что поправки к Газовой директиве Евросоюза могут серьезно осложнить работу «Газпрома», а газопровод «Северный поток — 2» первые несколько лет может оставаться недозагруженным.

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 16:13

    да фигня. если чё Правительство РФ поможет несчастным газовикам финансово. в натуре.

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Власти различных стран закрыли небо для Boeing 737 Max

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© flickr.com

В связи с авиакатастрофой, произошедшей в воскресенье, 10 марта, в Эфиопии, во время которой разбился Boeing 737 MAX 8, ряд стран приостанавливает полеты этих авиалайнеров до выяснения причин трагедии.

Как сообщал «Ридус», авиакатастрофа произошла утром в ясную погоду неподалеку от крупного города Аддис-Абеба в Эфиопии через шесть минут после вылета. Поисковые отряды уже обнаружили на месте крушения два бортовых самописца, один из которых оказался поврежден.

На борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавшего рейсом ET302 из Аддис-Абебы в Найроби, находилось 157 человек: восемь членов экипажа и 149 пассажиров из 33 стран, включая трех граждан России — супругов Екатерину и Александра Поляковых, а также Сергея Вяликова. Поляковы были туристами, а Вяликов — спортсменом-парашютистом из Твери.

Также на борту находились сотрудники Продовольственной программы ООН. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

В понедельник временно приостановили полеты Boeing 737 Эфиопия и Китай.

Позже к ним присоединились Великобритания и Норвегия. Список стран, где на пассажирских рейсах отказываются от новых растет с каждым часом: Германия, Франция, Сингапур, Австралия, Малайзия, Вьетнам, Оман, Турция. Нидерланды, Австрия, Ирландия.

Также несколько авиакомпаний решили приостановить эксплуатацию этих воздушных в Мексике и Бразилии. В Аргентине подниматься на них в небо не хотят сами пилоты, требуя гарантий безопасности, сообщает Первый канал.

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+0

Комментарии (0)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 16:13

    да фигня. если чё Правительство РФ поможет несчастным газовикам финансово. в натуре.

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