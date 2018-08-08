Европейский парламент во время пленарной сессии в Страсбурге проголосовал за резолюцию о политических отношениях Евросоюза и России, в которой, в частности, содержатся предложения остановить проект «Северный поток — 2», сообщается на сайте ЕП.

Кроме того, в документе предлагается предусмотреть возможность расширения персональных санкций, ограничить доступ России к финансам и технологиям, а также не считать больше Москву стратегическим партнером.

Резолюция была принята большинством голосов. За документ проголосовали 402 депутата Европарламента, против — 163, 89 — воздержались.

В частности, в тексте документа утверждается, что строящийся газопровод «Северный поток — 2» усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа и, соответственно, угрожает внутреннему рынку ЕС.

В резолюции также отмечается, что появление газопровода противоречит энергетической политике ЕС или его стратегическим интересам, поэтому его строительство необходимо остановить.

Ранее сообщалось, что поправки к Газовой директиве Евросоюза могут серьезно осложнить работу «Газпрома», а газопровод «Северный поток — 2» первые несколько лет может оставаться недозагруженным.

