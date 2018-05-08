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СМИ: новые нормы ЕС могут оставить «Северный поток — 2» полупустым

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Первые несколько лет газопровод «Северный поток — 2» может оставаться недозагруженным.

Появившиеся на прошлой неделе поправки к Газовой директиве Евросоюза могут серьезно осложнить работу «Газпрома», пишет газета «Коммерсант».

Согласие на выведение проекта из-под норм директивы должны будут дать как Еврокомиссия, так и комитет представителей всех стран ЕС, что сделает процедуру сложной и длительной.

Поправки к Газовой директиве были согласованы представителями Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС. На среду намечено их повторное рассмотрение.

Издание отмечает, что поправки созданы для того, чтобы распространить действие директивы на газопровод.

Соответственно, согласно поправкам, у «Северного потока — 2» должен быть независимый от «Газпрома» оператор (сейчас это 100-процентная структура монополии Nord Stream-2 AG), а к его мощностям должны получить доступ третьи лица.

Если создание независимого оператора, в принципе, возможно, то организовать к газопроводу доступ третьих лиц вряд ли получится, так как газ в российский конец трубы может подать только «Газпром», отмечает издание.

По мнению автора статьи, Еврокомиссия, по аналогии с Opal, может запретить российской компании использовать газопровод больше чем наполовину, оставив другую половину для потенциальных «третьих лиц».

Германия, согласно поправкам, может заключить межправительственное соглашение с Россией об исключениях из директивы.

Однако этот процесс потребует взаимодействия с ЕК на двух стадиях: сначала она должна выдать разрешение на переговоры, а затем — на подписание такого договора.

Еврокомиссия должна принять решение за 90 дней, но может затянуть сроки, запрашивая дополнительную информацию, пишет газета.

При этом окончательное решение по предоставлению разрешений будет приниматься простым большинством в рамках консультационной процедуры со странами — членами ЕС.

В таком случае Германии придется заручиться поддержкой других членов Евросоюза, чтобы добиться исключения для «Северного потока — 2», отмечает издание.

В январе посол США в Берлине Ричард Греннел разослал в ряд немецких компаний письмо с предупреждением о «значительном риске санкций» в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2».

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