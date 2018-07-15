«Похудей, покажи грудь»: парень прислал девушке требования после свидания

В интернете стала вирусной история 24-летней Кимберли Лэтэм-Хоуксфорд (Kimberley Latham-Hawkesford) из Великобритании, которая сходила на неудачное свидание. Девушка познакомилась с парнем в приложении Tinder, попереписывалась с ним неделю и решила встретиться в кафе, чтобы узнать друг друга получше.

Во время встречи спутник вдруг спросил Кимберли, не хочет ли она сделать пластическую операцию, сменить стиль одежды, и начал сыпать советами по питанию. Когда порядком ошеломлённая девушка предложила парню заплатить за ужин, тот решил, что она подозревает его в неплатёжеспособности, и начал демонстрировать ей свой банковский счёт на смартфоне. После свидания-катастрофы Кимберли решила больше не писать горе-ухажёру, а вот её спутник прислал ей письмо. Правда, спустя три месяца и со внушительным списком требований.

Только представьте себе, каким мудаком надо быть, чтобы написать такое девушке спустя три месяца после свидания, — возмутилась девушка на своей странице в Facebook и опубликовала скрин послания.

Привет, Кимберли, я знаю, что мы давно ходили на свидание, но я хотел бы объяснить, почему я не отправил тебе сообщение. Я чувствую, что ты могла бы сделать наше свидание намного лучше, вот несколько причин почему. Я прошу прощения, если обижу тебя.

— Если бы ты похудела, ты бы выглядела невероятно. Может быть, килограммов на шесть или около того.

— Ты очень бледная. Я знаю, что ты не любитель солнца, но немного искусственного загара не повредит.

— У тебя довольно большая грудь, тебе следует хвастаться этим и носить одежду с большим вырезом.

— Я думаю, тебе нужно носить одежду, которая подходит твоей фигуре, и, возможно, немного обновить свой стиль. Просто чтобы мне не было стыдно, что тебя увидят рядом со мной.

— Тебе нужно покрасить волосы в нормальный цвет и сделать наращивание. Длинные волосы выглядят намного привлекательнее.

— Тебе нужно выглядеть более естественно, перестань носить макияж. Просто сделай своё лицо приличным, но не переусердствуй.

— Твои губы опустились, поэтому подумай о том, чтобы увеличить их. Ботокс сделает тебя более сексуальной.

— Тебе нужно быть более уверенной в себе. Уверенность — это сексуально!

Из-за того что ты подтормаживаешь, ты выглядишь как ханжа.

— Я не получил поцелуй, и это ранило моё эго. Будь внимательнее к чувствам других.

— Тебе нужно свести своё прошлое к минимуму. Мне всё равно, что ты пережила.

— Ты не сделала мне ни одного комплимента.

— Улучшай своё чувство юмора, ты не смеялась ни над одной из моих шуток.

— Ты выглядела немного высокомерной. Разберись со своей личностью.

— Хорошо, что ты заказала лёгкий салат, но запивать его высококалорийной колой не нужно.

— Ты заставила меня почувствовать себя дерьмом, когда предложила заплатить за ужин. Как будто ты думала, что мне не хватит денег, поэтому я показал тебе, сколько на моём счёте.

Завершая своё письмо, парень отметил, что готов дать неидеальной девушке ещё один шанс, если она исправит всё в соответствии с его списком:

Если ты учтёшь мои замечания, я подумаю о том, чтобы сходить с тобой ещё на одно свидание. Я дам тебе месяц, и после сам свяжусь с тобой, чтобы узнать, что ты изменила в себе. Хорошего дня, Кимберли.

Публикация девушки в соцсети быстро стала вирусной и набрала более 18 тысяч лайков, 27 тысяч перепостов и свыше 13 тысяч комментариев, в которых люди из разных стран мира ужаснулись содержанию письма. Сама Кимберли рассказала журналистам, что сначала расстроилась из-за этого послания, но потом развеселилась:

Сначала я была совершенно огорчена, это письмо пошатнуло мою уверенность в себе, но чем больше я читала это, тем смешнее мне становилось. Я не могла понять, как парень может писать такие вещи девушке.

Тысячи пользователей написали слова поддержки Кимберли, отметили её красоту, и посоветовали навсегда забыть об этом «придурке, который самоутверждается за счёт женщин»:

Привет, Кимберли. Ты красивая юная леди, а он грустный неудачник, и тебе очень повезло. Продолжай быть собой, и твой принц найдёт тебя.

Этот парень — мудак, а ты — красавица!

Эй, Кимберли! Ваша история достигла Бразилии 💚💛 Я только что прочитала о вашем отвратительном свидании и пришла к выводу, что мужчины во всём мире могут быть гадами! 😂 Вы — прекрасная, сильная женщина, и я надеюсь, что этот эпизод (и любой другой, который может произойти на вашем пути) не заставит вас сомневаться в этом ни на секунду!

Ты красивая девочка, не слушай всё это!

Какой абсолютный засранец! Он нуждается в советах, как не быть таким мелким мудаком.

Эта история дошла до Нидерландов и Северной Африки)) Мы с тобой, Кимберли! Во-первых. Ты прекрасна! Во-вторых. Он хочет контролировать тебя и заставить тебя чувствовать себя дерьмово. Он потерял контроль над собой, так что он пытается контролировать кого-то другого! Я рад, что он показал тебе свою истинную сущность на первом свидании, а не ждал, пока ты выйдешь за него замуж… Это очень злой человек! И если он способен вести себя так, не зная тебя, то дальше будет только хуже… Не меняйся ни для кого! Никогда! Если кто-то не может принять тебя такой, какая ты есть, он тебя не заслуживает!

Привет из Новой Зеландии :) Ты прекрасна, Ким! 💕

Какая самовлюблённая какашка! Он хочет, чтобы ты была более естественной, но советует наносить искусственный загар, наращивать волосы и увеличивать губы. Что касается поцелуя на первом свидании… — ха! Как он может думать, что ты пошла бы с ним на второе свидание после всех этих оскорблений.

Пишу тебе из Чехии, ты потрясающая!

Кимберли поблагодарила подписчиков за горячий отклик на её сообщение: «Я прочитала все комментарии и искренне не могу поверить, сколько раз подобное случалось с людьми. Вы все идеальны по-своему и никогда не позволяйте ни одному придурку говорить вам иначе 💕».



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