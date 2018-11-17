В России придумали, как лечить рак легких без удаления органа

В Санкт-Петербургском НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова ученые разработали инновационный хирургический метод лечения рака легких.

Отмечается, что новый способ, названный бронхопластической лобэктомией, не требует полного удаления легкого. Это не только облегчает саму операцию, но и позволяет пациентам быстрее реабилитироваться.

Ученые рассказали, что сейчас в России насчитывается около 60 000 пациентов с раком легких, причем только 20% случаев можно вылечить без хирургического вмешательства.

Как правило, больным, которым противопоказана операция, удаляют пораженное легкое, но впоследствии эти пациенты все равно умирают, причем не от рака, а от сердечных патологий. Чтобы помочь таким людям, российские специалисты научились удалять опухоли с сохранением здоровой части органа.

Специалисты из НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова пояснили, что во время операции хирурги не только сохранят здоровую часть органа, но и соединят два бронха путем ввода одного из них в другой.

Такой подход позволяет закрыть образованный в ходе операции канал полых органов „родным“ мышечным лоскутом пациента. Впоследствии человек имеет меньший риск возникновения осложнений, в то время как при полном удалении легкого у него могут возникнуть смертельные проблемы с сердцем, — пояснили ученые.

Новый метод уже протестирован на практике. В прошлом году хирург Евгений Левченко провел 50 операций, и на сегодняшний день специалист спас жизни уже 260 пациентам.

Врачи отмечают, что бронхопластика считается очень сложной операцией, для которой нужен не только опытный хирург, но и команда проверенных анестезиологов-реаниматологов.