В Воронеже собака родила 19 щенков и стала матерью-героиней

В городе Рамони в Воронежской области двухлетняя собака породы кане-корсо по кличке Кира родила сразу 19 щенков. Шокировав и саму себя и хозяев Альберта и Наталью Мухомедеевых.

Как нам сказал кинолог, обычно у кане-корсо в первый раз рождается 2 — 3 щенка. Ничто не предвещало! Первый щенок у Киры появился ближе к вечеру, а потом как начали сыпаться всю ночь до пяти утра. Мы-то думали, ну три щенка будет, ну максимум шесть. Для нас это бешеная ночь была. Кира справилась сама, помощь ей не потребовалась. Первые два дня мы контролировали процесс кормления — подкладывали щенков Кире партиями по шесть штук. С третьего дня жизни щенков хозяева собак начали их подкармливать специальной смесью, потому что молока у Киры не хватало — рассказала журналистам Наталья, которой пришлось взять отпуск, чтобы кормить новорожденных зверёнышей каждые два часа.

По словам хозяев, с рождением щенков у их собаки произошла настоящая магия чисел: 19 малышей появились на свет в 2019 году в ночь на 19 января, и у папы малышей, пса по кличке Фараон, также день рождения 19-го числа. К сожалению, один малыш не выжил, но остальные абсолютно здоровы: «Они невероятно милые, особенно когда играют друг с другом или целой оравой пьют молоко, а их мама пытается как-то управлять таким большим потомством», — приводит слова хозяев воронежский портал «Моё-online».

Альберт и Наталья утверждают, что уже научились различать щенков и дали им всем имена, начинающиеся на букву «М» — Маркиза, Маврик, Макс и так далее.

Рождение такого большого количества щенков — большая редкость, говорят специалисты. В 2011 году, тибетский мастифф из Китая родила 19 щенков, а в 2015 году появились на свет 19 щенков у немецкого дога. Возможно, воронежская кане-корсо Кира поставила мировой рекорд среди матерей своей породы.

Ранее «Ридус» рассказывал про другую собаку породы кане-корсо, которая по какой-то причине боится других собак, зато обожает кошек.