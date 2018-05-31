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В квартире у пермяка «прописали» более четырех тысяч человек

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© Владимир Смирнов/ТАСС

При составлении квитанции на оплату услуг ЖКХ для жителя Перми, сотрудники управляющей компании «Свой дом» допустили ошибку, «прописав» в его квартире 4050 человек.

«Установлено, что данная ситуация произошла из-за ошибки работников управляющей компании», — сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

По итогам проведенной проверки не подтвердилась информация о том, что в квартире прописаны 4 тысячи человек, говорится в сообщении.

Ранее паблик Mash сообщил о том, что житель Перми, проживающий в двухкомнатной квартире общей площадью 40,5 квадратных метров на улице Павла Соловьева, 6, получил квитанцию за февраль от УК «Свой дом» на сумму более 2 миллионов рублей. Такая астрономическая сумма получилась из-за того, что в помещении, в соответствии с платежным документом, оказались прописаны 4050 человек.

В управляющей компании извинились перед жильцом и объяснили ошибку в расчетах сбоем программного обеспечения. «Ошибка устранена и произведена корректировка начислений», — приводит РИА Новости сообщение УК «Свой дом».

Ранее сообщалось, что на Урале пенсионерке пришел счет за вывоз мусора почти на 4000 рублей.

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