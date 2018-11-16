На Урале пенсионерке пришел счет за вывоз мусора почти на 4000 рублей

Пенсионерка из деревни Киселево Тавдинского района Свердловской области получила счет за вывоз мусора за январь в размере 3809 рублей 80 копеек.

По словам 64-летней Зои Новоселовой, приславшей квитанцию в редакцию URA.RU, «в деревнях мусор никогда не вывозили, а люди сами выходят из положения — что-то сжигают в печах, что-то закапывают».

Кроме того, недоумение у женщины вызвал довольно странный адрес, указанный в счете: г. Тавда, ул. Без названия, дом 0. Поражает также количество вывезенного, согласно квитанции, мусора — 5,46 кубометра.

По подсчетам издания, пенсионерка за месяц вдвое превысила годовую норму, которая составляет примерно 2,1 кубометра отходов.

В МУП «Спецавтобаза» объяснили такой гигантский объем мусора тем, что, по данным ОАО «Энергосбыт Плюс», Новоселова зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Сама же она утверждает, что давно им не является, а люди, выставляющие счета, пользуются устаревшей информацией.

«Если начисления были проведены некорректно, то потребителю необходимо будет обратиться за перерасчетом», — прокомментировала ситуацию изданию пресс-секретарь МУП «Спецавтобаза».

Областная прокуратура пообещала проверить данную информацию. «Но хотела бы уточнить, что этот тариф умножают не на жилую площадь, а именно на количество зарегистрированных граждан», — сообщила РИА Новости представитель областного надзорного ведомства Марина Канатова.

По ее словам, счет выставляется на имя собственника по количеству зарегистрированных в данном жилом помещении, от чего и зависит сумма.

Канатова допустила, что счет на 4000 рублей может быть вполне законным в том случае, если пенсионерка зарегистрировала у себя, например, несколько десятков человек — всех своих родственников.

Прокуратура также собирается установить, действительно ли в деревне не вывозили мусор за тот период, за который пришел счет.