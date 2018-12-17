В Подмосковье полицейскому взрывом оторвало кисти рук

В Подмосковье во время взрыва на автомобильной трассе А-108 местному участковому оторвало кисти рук, сообщает URA.RU.

Мужчина проезжал по трассе в нерабочее время, увидел на проезжей части коробку, которую попытался убрать на обочину. Как оказалось, в ней находилось взрывное устройство.

Полицейскому также травмировало лицо, отмечает агентство. В настоящее время лейтенант госпитализирован.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве, взорвавшимся в руках участкового устройством оказался снаряд времен Второй мировой войны. Там добавили, что инцидент произошел между Воскресенском и Куровским.