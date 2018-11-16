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Стали известны имена российских пассажиров разбившегося в Эфиопии самолета

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© Twitter.com

Установлены личности трех граждан России, находившихся на борту Boeing-737, потерпевшего крушение в Эфиопии.

Авиакомпания Ethiopian Airlines сначала сообщила о гибели трех россиян, а позже предоставила данные о них.

Полученные от авиакомпании сведения опубликовало посольство РФ в Эфиопии. В сообщении, которое приводит «Интерфакс», говорится, что среди пассажиров разбившегося лайнера находились Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

В посольстве также рассказали о том, что сейчас устанавливается контакт с родственниками россиян. Сотрудники дипмиссии готовы оказать им возможное содействие, пишет RT.

Как уточняет газета «Известия», погибшие россияне были туристами, а не участниками конференции ООН в Найроби, о чем заявили в посольстве Кении.

Ранее стало известно, что всего на борту потерпевшего крушение самолета было 157 человек: 149 пассажиров из 33 стран и восемь членов экипажа. Выживших в катастрофе нет.

Сообщалось также, что «Боинг» упал в 50 километрах к юго-востоку от Аддис-Абебы через шесть минут после вылета. Причины случившегося пока не ясны.

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