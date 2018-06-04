В Чувашии частично обрушилось здание школы

Часть двухэтажного кирпичного здания Большечакинской общеобразовательной школы Урмарского района обрушилась в 08.40 (мск) 10 марта.

В момент обрушения в школе находился только охранник, он не пострадал.

Двухэтажное здание было построено в деревне Большие Чаки в 1974 году.

«По предварительной информации, в школе обучались 32 ученика и 22 дошкольника», — сообщается на сайте регионального МЧС. Теперь они продолжат учебу в образовательных учреждениях соседних населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что 16 февраля в ремонтируемом учебном корпусе Петербургского университета ИТМО (Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) обрушились перекрытия на пяти этажах.