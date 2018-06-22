В здании Петербургского университета обрушились межэтажные перекрытия

В ремонтируемом учебном корпусе Петербургского университета ИТМО (Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) обрушились перекрытия на пяти этажах, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Он уточнил, что ЧП произошло во время ремонтных работ и под завалами могут находиться до 20 человек.

Из здания учебного заведения были эвакуированы 86 человек. Никто не пострадал.

На место обрушения прибыли автомобили МЧС и скорой помощи.

Очевидцы рассказали «Фонтанке», что в здании университета ИТМО обвалилась крыша.

Площадь обрушения составила 150 кв. м.

Прибывший на место происшествия врио губернатора Петербурга Александр Беглов лично вывел из здания преподавательницу, которая находилась в момент обрушения на верхних этажах здания. Беглов передал женщину, находившуюся в шоковом состоянии, бригаде скорой помощи.

Как сообщил ФАН источник в администрации Петербурга, Беглов проводил в субботу рабочие поездки, поэтому прибыл на место происшествия в считанные минуты.

Момент обрушения попал на видео.

По словам ректора вуза Владимира Васильева, в здании ИМТО проводился косметический ремонт, сообщает «Интерфакс».

Студенты рассказали, что штукатурка начала сыпаться еще вчера, но под местом, где шел ремонт, занятия не проводились.



Перекрытия обрушились с пятого по второй этажи, уточняет «Взгляд». Они оказались деревянными.



СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

