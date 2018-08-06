Фейки недели: «ненавидящая нищебродов» Столье извинилась перед Госдумой

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Высказывание Столье о «нищебродах» оказалось фейком

Всю неделю Рунет обсуждал высказывание бывшей жены экс-депутата Госдумы Виталия Южилина Илоны Столье о «нищебродах» и дорогих ресторанах. Как ранее информировал «Ридус», госпожа Столье якобы разместила в своем twitter-аккаунте запись о том, что обеспеченные люди должны красиво отдыхать, а не лицезреть «быдло», поэтому «нищебродам» не место в дорогих ресторанах, барах и клубах.

Реакция интернет-пользователей была крайне едкой: кто-то пожелал бывшей жене экс-депутата «лопнуть» от черной икры, кто-то напомнил, что первый признак настоящего «быдла» — когда «папик рубит бабло, а его девушка легкого поведения из себя что-то корчит».



Однако ситуация не столь однозначна. Как отметила блогер Виктория Гарсия-Берналь, вещественных доказательств тому, что Илона Столье действительно говорила нечто подобное, не существует.

Обычно, когда жена депутата или какой-либо чиновник пишет в социальных сетях что-то подобное, люди делают скриншот. Как это было с чиновником из Роскосмоса Станиславом Жарковым. Но скриншота поста Илоны Столье нет, — обратила внимание блогер.

«Распространять информацию о том, что бывшая жена миллионера Южилина как-то неправильно высказалась, начал канал „Москва 24“, сославшись на некий пост, опубликованный на „Яндекс.Дзен“. Я еще могу понять, если бы на „Яндекс.Дзен“ был бы скриншот того, что она написала, но скриншота там не имеется, там просто цитата. То есть человек утверждает, что он этот пост видел, но вместо скриншота он просто скопировал текст? Я надеюсь, он не перепечатывал вручную каждую букву? И что, „Москва 24“ в это поверила? Почему телеканал не удосужился проверить информацию? А главное, все остальные тоже поверили на слово и сделали репосты. В том числе и я, предварительно не поискав скриншот», — заключила Виктория.

Сама Илона Столье назвала материал «Москвы 24» заказной фальшью, намекнув, что это может быть делом рук её бывшего мужа.

«В настоящий момент я сужусь с бывшим супругом по поводу детей. Я догадываюсь, кто мог сделать такой заказ. У меня отсутствуют доказательства. Могу только догадываться. А кому еще такое надо», — сказала женщина.

Журналисты извинились перед Госдумой за ложную информацию

В середине прошлого месяца информационное агентство URA.ru разразилось информационной заметкой по поводу желания депутатов Госдумы запретить россиянам покупать автомобили, если у них нет в собственности или аренде гаража либо парковочного места.

По словам некоего анонимного источника из нижней палаты, на которого ссылаются журналисты из URA.ru, изначально инициатива поступила из регионов: дескать местные депутаты ежедневно получают от граждан пачки жалоб на «превращение дворов жилых комплексов в переполненные паркинги».

«Автомобили стоят повсюду — даже между качелями и песочницами, где играют дети», — приводит агентство слова источника.

В Госдуме данному материалу весьма удивились. Первый заместитель председателя комитета ГД по транспорту и строительству Виталий Ефимов рассказал в интервью РИА Новости, что ничего об этой инициативе не слышал.

«Первый раз слышу. Такая инициатива в Думе не обсуждается», — заявил он.

Подобная практика, добавил Ефимов, существует в некоторых азиатских странах, но для России она неактуальна.

В результате 5 марта агентству пришлось извиняться за свой материал перед Госдумой.

Служебное расследование обнаружило процедурное нарушение при подготовке материала, выразившееся в произвольной трактовке озабоченности депутатов существующей проблемой. Опрашивая по теме, инициированной рядом общественных организаций, редакция посчитала возможным определить это как дискуссию в парламенте, которой на самом деле не велось, — отмечает издание.

«Мы приносим искренние извинения депутатам и всем, кто мог пострадать от искаженной трактовки общественной дискуссии», — заключили в агентстве.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег не судить журналистов строго и вообще «закрыть эту тему».

«В данном случае мы видим, что извинения принесены. Это признак, скорее всего, того, что редакция осознает, что по пути распространения недостоверной информации идти нельзя. Тему закрываем», — сказал Володин.

Крылатый монстр в Никарагуа

Человекоподобный крылатый монстр едва ли не до смерти напугал жительницу Никарагуа. Женщина, которая якобы видела это чудовище, опубликовала в YouTube видео, на котором жуткое существо сначала сидит на ветке дерева, нависшей непосредственно над проезжей частью, а после, заметив к себе пристальное внимание, стремительно улетает.



Интернет-пользователи, ознакомившись с роликом, пришли к выводу, что видео — фейк. В частности, на это указывает слишком низкое разрешение. Кроме того, заметили пользователи, ветка, с которой взлетал монстр, весящий как минимум 50 килограммов, даже не шелохнулась.