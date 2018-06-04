СМИ: Меркель отказалась «провоцировать Россию» по просьбе США

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отказалась «провоцировать» Россию в Керченском проливе, сообщает Bloomberg.

В феврале в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, как стало известно агентству, вице-президент США Майк Пенс призвал Меркель направить корабли в Керченский пролив, чтобы продемонстрировать России намерение Запада сохранить доступ к акватории.

Германия вместе с Францией согласились совершить один демонстративный поход кораблей, однако это вызвало возмущение президента Украины Петра Порошенко, который заявил о необходимости «постоянного движения по каналу».

В итоге, как отмечает агентство, Берлин и Париж отказались от участия в операции, посчитав ее «ненужной провокацией».

25 ноября прошлого года в Керченском проливе были задержаны украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые, по заявлению Москвы, вторглись в российские территориальные воды.

Российские пограничники задержали всех 24 моряков украинских ВМС, доставив корабли в порт Керчи.

В настоящее время все моряки находятся под арестом в московских СИЗО. Им предъявлено обвинениев незаконном пересечении государственной границы РФ. Украинские моряки объявили себя военнопленными.

В декабре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев готовит новые проходы военных кораблей через Керченский пролив.