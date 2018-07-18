Прокуратура Узбекистана опровергла сообщения о самоубийстве дочери Каримова

Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла сообщения о самоубийстве старшей дочери первого президента страны Гульнары Каримовой, сообщает РИА Новости.

В надзорном ведомстве республики отметили, что эта информация стала циркулировать в соцсетях после того, как ее поместили в колонию.

«Это очередные инсинуации вокруг этой резонансной темы», — сообщили агентству в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима в среду, 6 марта. Ранее она отбывала наказание по месту жительства ее дочери Иман Каримовой.

Генеральная прокуратура Узбекистана приняла такое решение «из-за нарушения условий отбывания наказания» Каримовой. В ведомстве отметили, что она регулярно нарушала обязательства, установленные судом. В частности, Каримова «неоднократно использовала средства связи и активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба».

Гульнару Каримову арестовали и осудили в 2017 году, приговорив к десяти годам лишения свободы. Летом 2018 года ей сократили ограничение свободы до пяти лет.

В сообщении Генпрокуратуры Узбекстана говорилось, что «Гульнара Каримова отбывает пятилетнее тюремное заключение по вынесенному ей в 2015 году приговору в хищениях и вымогательстве денежных средств».

Ранее о том, что Каримову судят, не говоря уже об аресте, мировой общественности известно не было.