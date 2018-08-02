найти ×
   
  • USD
    65.80
  • EUR
    74.51
СохранитьСохранено0
×

003358

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову отправили в колонию

Small default

© ИТАР-ТАСС/ Игорь Акимов

Гульнара Каримова, старшая дочь первого президента Узбекистана, переведена в колонию общего режима.

Ранее она отбывала наказание по месту жительства ее дочери Иман Каримовой.

Генеральная прокуратура Узбекистана приняла такое решение «из-за нарушения условий отбывания наказания» Каримовой.

В ведомстве отметили, что она регулярно нарушала обязательства, установленные судом.

В частности, Каримова «неоднократно использовала средства связи и активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба», подчеркнули в Генпрокуратуре Узбекистана.

Принято определение о замене наказания осужденной Г. Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, — приводит сообщение надзорного ведомства ФАН.

Соответственно, оставшуюся часть срока дочь бывшего президента проведет в колонии общего режима.

Гульнару Каримову арестовали и осудили в 2017 году, приговорив к десяти годам лишения свободы. Летом 2018 года ей сократили ограничение свободы до пяти лет, напоминает газета «Известия».

В сообщении Генпрокуратуры Узбекстана говорилось, что «Гульнара Каримова отбывает пятилетнее тюремное заключение по вынесенному ей в 2015 году приговору в хищениях и вымогательстве денежных средств».

Ранее о том, что Каримову судят, не говоря уже об аресте, мировой общественности известно не было.

Оказалось, что еще в октябре 2013 года в отношении Гульнары Каримовой было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, участии в преступной группе, «завладении путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами», сокрытии налогооблагаемой базы, уничтожении и сокрытии документов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
9251716читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
805872читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
В чем польза кофейного аромата

Ученые нашли полезное применение кофейному аромату.

9263371читать позжечитаю позже

Наука и техника
Впервые прошла операция по трансплантации искусственных легких02 августа 2018

Операцию проводили на свиньях.

12149939читать позжечитаю позже