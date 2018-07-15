Представления мужчин и женщин об идеальном подарке на 8 Марта разошлись

Две трети российских мужчин (68%) намерены выбрать в качестве подарка на 8 Марта букет цветов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Тройку наиболее популярных среди представителей мужского пола подарков дополнили парфюмерия и косметика (23%), а также спиртное и продукты питания (22%).

Примечательно, что в канун Международного женского дня напрямую о пожеланиях женщин справляется лишь каждый четвертый мужчина (25%). 28% респондентов сообщили, что в вопросе выбора подарка полагаются на собственную интуицию.

Самым популярным женским желанием, как следует из результатов опроса, оказалась путевка на отдых. Таким подарком можно обрадовать сразу 38% россиянок. Практически столько же опрошенных женщин рассчитывают получить цветы — 36% респонденток.

Тройку самых востребованных женщинами подарков замкнули билеты и подарочные сертификаты. На такой подарок рассчитываю 23% женщин и девушек.

Напомним, тремя неделями ранее ВЦИОМ выяснил количество влюбленных граждан РФ.