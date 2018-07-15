найти ×
   
  • USD +0.12
    65.96
  • EUR +0.16
    74.57
СохранитьСохранено0
×

002374

Представления мужчин и женщин об идеальном подарке на 8 Марта разошлись

Small 25de0a1fdb

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Две трети российских мужчин (68%) намерены выбрать в качестве подарка на 8 Марта букет цветов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Тройку наиболее популярных среди представителей мужского пола подарков дополнили парфюмерия и косметика (23%), а также спиртное и продукты питания (22%).

Примечательно, что в канун Международного женского дня напрямую о пожеланиях женщин справляется лишь каждый четвертый мужчина (25%). 28% респондентов сообщили, что в вопросе выбора подарка полагаются на собственную интуицию.

Самым популярным женским желанием, как следует из результатов опроса, оказалась путевка на отдых. Таким подарком можно обрадовать сразу 38% россиянок. Практически столько же опрошенных женщин рассчитывают получить цветы — 36% респонденток.

Тройку самых востребованных женщинами подарков замкнули билеты и подарочные сертификаты. На такой подарок рассчитываю 23% женщин и девушек.

Напомним, тремя неделями ранее ВЦИОМ выяснил количество влюбленных граждан РФ.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Ученые предупредили об опасности слишком долгого сна
5421172читать позжечитаю позже
Наука и техника
Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки
111211016читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

13061472читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

92915674читать позжечитаю позже