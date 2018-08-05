Стало известно, сколько в России влюбленных

Более половины граждан России (59%) признались, что испытывают в настоящее время влюбленность, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом влюбленных мужчин в нашей стране оказалось больше — 66%. Количество же влюбленных женщин, согласно опросу, составило 54%.

Больше всего влюбленных — среди 25—34-летних (72%) и 35—44-летних (69%).

При этом 38% опрошенных россиян признались, что вообще ни в кого не влюблены.

Выяснилось, что подарки своим возлюбленным чаще дарят мужчины (18%).

Каждый 10-й (10%) дарит цветы (22% среди мужчин), а 8% говорят ласковые слова. Для 6% опрошенных проявление любви заключается в приготовлении еды, а для 5% — в поцелуях, отмечает газета «Взгляд».

Главными признаками выражения любви для россиян, согласно опросу, являются забота и внимание.

Для молодежи (18—24 года) важно понимание (16%), для людей в возрасте 35—44 лет подарки (10%), а для россиян старшего поколения (60 лет и старше) — уважение (9%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12 февраля 2019 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.