В Красноярске задержали участников нападения на здание горадминистрации

Красноярские полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в нападении на здание местной городской администрации. Их действия квалифицируются в соответствии с уголовными статьями «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение имущества», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя регионального управления МВД Владимира Юрченко.

Были задержаны двое мужчин 25 и 27 лет, оба арестованы. Возбуждены уголовные дела „Умышленное уничтожение имущества“ и „Хулиганство“. Один из них отправлен на судебно-психиатрическую экспертизу, — подтвердил спикер.

Напомним, нападение на здание красноярской мэрии произошло 3 марта. В этот день в городе находился президент России Владимир Путин.

Впоследствии запись инцидента оказалась в Сети. На ее кадрах видно, как молодой человек подходит к мэрии, зажигает фитили бутылок с воспламеняющейся смесью, бросает их в сторону здания и спешно убегает.

Ранее сообщалось, что полиции удалось установить личность одного из преступников.