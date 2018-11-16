Администрацию Красноярска забросали коктейлями Молотова

В Сети появилась запись нападения на здание правительства Красноярска с коктейлями Молотова.

Судя по кадрам, мужчина пронес бутылки с зажигательной смесью на прилегающую к зданию территорию, остановился в 10−15 метрах от входа, зажег фитили и метнул несколько коктейлей. При этом на нем ненадолго вспыхнула одежда. Затем нападавшего вспугнул другой человек, вероятно, охранник.

В день происшествия, 3 марта, в Красноярске находился президент Владимир Путин. Глава государства приехал на открытие Универсиады еще 2 марта и провел на мероприятии два дня. По неподтвержденным сведениям, личность нападавшего была установлена, о его дальнейшей судьбе пока неизвестно.

В марте 2018 года в Москве мужчина пытался поджечь здание Совета Федерации, забросав его коктейлями молотова, но загорелся сам. Прохожему и полицейскому удалось сперва потушить, а затем и задержать поджигателя.

Ранее СМИ рассказывали о том, как жительница Самары не смогла похоронить бывшего гражданского мужа на городском кладбище из-за противодействия «кладбищенской мафии» и привезла гроб с покойником к зданию самарского правительства, устроив переполох среди местных чиновников.