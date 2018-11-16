найти ×
   
  • USD
    65.84
  • EUR
    74.42
СохранитьСохранено0
×

00457

Администрацию Красноярска забросали коктейлями Молотова

Small f78f8d6c11

В Сети появилась запись нападения на здание правительства Красноярска с коктейлями Молотова.

Судя по кадрам, мужчина пронес бутылки с зажигательной смесью на прилегающую к зданию территорию, остановился в 10−15 метрах от входа, зажег фитили и метнул несколько коктейлей. При этом на нем ненадолго вспыхнула одежда. Затем нападавшего вспугнул другой человек, вероятно, охранник.

В день происшествия, 3 марта, в Красноярске находился президент Владимир Путин. Глава государства приехал на открытие Универсиады еще 2 марта и провел на мероприятии два дня. По неподтвержденным сведениям, личность нападавшего была установлена, о его дальнейшей судьбе пока неизвестно.

В марте 2018 года в Москве мужчина пытался поджечь здание Совета Федерации, забросав его коктейлями молотова, но загорелся сам. Прохожему и полицейскому удалось сперва потушить, а затем и задержать поджигателя.

Ранее СМИ рассказывали о том, как жительница Самары не смогла похоронить бывшего гражданского мужа на городском кладбище из-за противодействия «кладбищенской мафии» и привезла гроб с покойником к зданию самарского правительства, устроив переполох среди местных чиновников.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
5122699читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
18017438читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

161433517читать позжечитаю позже

Путешествия
Спорт
Фоторепортаж
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады16 ноября 2018

Бывший горнолыжный трамплин давно перестал работать и находится в заброшенном состоянии.

0216571читать позжечитаю позже