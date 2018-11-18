В Москве задержана женщина за попытку продать своего ребенка

Сотрудники московского уголовного розыска задержали 23-летнюю уроженку Киргизии, пытавшуюся продать в столице своего новорожденного ребенка.

Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Женщина планировала выручить с продажи младенца один миллион рублей. Эту сумму она указала в объявлении о поиске приемных родителей для ребенка, размещенном в соцсетях, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

После получения денег от «покупательницы», ее задержали 5 марта в одной из квартир дома на востоке Москвы. Выяснилось, что в столицу женщина приехала из Уфы около недели назад.

«Эта женщина попалась нам на глаза, когда в соцсетях она предлагала усыновить своего ребенка за вознаграждение, — сообщил телеканалу „360“ руководитель общественной организации „Альтернатива“ Олег Мельников. — Мы ее пытались отговорить от этого поступка».

Он уточнил, что у нее есть еще двое детей от разных мужчин, при этом замужем она не была.

В ходе допроса подозреваемая признала вину в полном объеме. Ей грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Ранее сообщалось, что подозреваемая в торговле новорожденными детьми 38-летняя женщина была задержана в Нижегородской области. Ее поймали с поличным при попытке передать покупателям ребенка, от которого отказалась его мать.

Кроме того, полицейские Санкт-Петербурга задержали гражданку Узбекистана, которая продала своего новорожденного ребенка за 11,5 тысяч рублей.