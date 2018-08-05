Торговавшую новорожденным женщину задержали в Нижегородской области
- 10 февраля 2019, 17:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Подозреваемая в торговле новорожденными детьми 38-летняя женщина была задержана в Нижегородской области.
Ее поймали с поличным при попытке передать покупателям ребенка, от которого отказалась его мать, сообщает РЕН ТВ.
С целью осуществления противоправных действий мошенница изготовила роженице поддельный паспорт, вклеив в него фото другой женщины.
При этом свидетельство о рождении ребенка было оформлено в роддоме по ксерокопии фальшивого документа.
Проделав все эти махинации, подозреваемая попыталась продать младенца за 300 тысяч рублей.
Сейчас правоохранители устанавливают, могла ли задержанная быть причастна к другим подобным случаям.
По данным телеканала, у самой задержанной пятеро детей, причем проведенная генетическая экспертиза показала, что двое из них не родные.
Ранее сообщалось, что полицейские Санкт-Петербурга задержали гражданку Узбекистана, которая продала своего новорожденного ребенка за 11,5 тысяч рублей.
До этого в Удмуртии мать двойни подарила одного из малышей своей подруге.
Кроме того, СК опубликовал видео с незаконным дарением ребенка.
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