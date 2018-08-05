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Торговавшую новорожденным женщину задержали в Нижегородской области

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© pixabay.com

Подозреваемая в торговле новорожденными детьми 38-летняя женщина была задержана в Нижегородской области.

Ее поймали с поличным при попытке передать покупателям ребенка, от которого отказалась его мать, сообщает РЕН ТВ.

С целью осуществления противоправных действий мошенница изготовила роженице поддельный паспорт, вклеив в него фото другой женщины.

При этом свидетельство о рождении ребенка было оформлено в роддоме по ксерокопии фальшивого документа.

Проделав все эти махинации, подозреваемая попыталась продать младенца за 300 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители устанавливают, могла ли задержанная быть причастна к другим подобным случаям.

По данным телеканала, у самой задержанной пятеро детей, причем проведенная генетическая экспертиза показала, что двое из них не родные.

Ранее сообщалось, что полицейские Санкт-Петербурга задержали гражданку Узбекистана, которая продала своего новорожденного ребенка за 11,5 тысяч рублей.

До этого в Удмуртии мать двойни подарила одного из малышей своей подруге.

Кроме того, СК опубликовал видео с незаконным дарением ребенка.

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