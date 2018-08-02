Победитель лотереи пришёл за деньгами в маске из фильма ужасов «Крик»

На Ямайке парень по имени А. Кэмпбелл (A. Campbell) выиграл в лотерею 158 миллионов ямайских долларов, что составляет больше 77 миллионов рублей, и пришёл за ними, облачившись в длинную мантию и жуткую маску из знаменитого фильма ужасов «Крик». Выбор костюма поддержали даже организаторы, потому что внезапно стать богатым человеком в этой стране может быть смертельно опасно.

За время существования лотереи SuperLotto на Ямайке джекпот в ней срывали всего четверо счастливчиков, и ни один из них не захотел раскрыть своё имя. Обычно победители маскировались с помощью париков, очков и фальшивых усов, а один оригинал пришёл за деньгами в костюме мультгероя. Нынешний обладатель крупного выигрыша оказался самым креативным и, пытаясь сохранить анонимность, рискует прославиться на весь мир.

Комичная фотография жестокого убийцы из хоррора, подписывающего документы, стала вирусной в соцсетях и собрала тысячи весёлых комментариев от пользователей.

«Вы уверены, что это маска? Моя челюсть тоже бы упала, если бы я выиграл столько денег!», «На самом деле это его лицо, когда смотрит на удержанный налог», «Как будто франшиза фильма „Крик“ не принесла ему достаточно денег и теперь он ещё выиграл в лотерею?! Богатые становятся еще богаче», — иронизируют юзеры на портале Reddit.



Встречаются и более серьёзные комментарии, авторы которых подчёркивают, что фотка хоть и смешная, но ситуация страшная:

Однажды я снимал наличные в банке на Ямайке. Охранник в полном обмундировании и с автоматом открыл дверь и запер её за нами, потом стоял рядом с закрытой дверью и следил за улицей, а затем проводил нас до такси, которое стояло в трёх метрах от банка.

Впрочем, такое может случиться не только на Ямайке.

В Бразилии вас могут похитить, запихать в машину, привезти к банкомату и потребовать снять все деньги под дулом пистолета. Источник: я бразилец, и я и члены моей семьи прошли через это, — написал один из комментаторов.

Устроители SuperLotto отметили, что, в отличие от многих других стран, на Ямайке победителям позволено приходить за призом в любой одежде и оставаться анонимным. Таким образом организаторы хотят уберечь людей от мошенников, назойливого внимания «друзей» и вновь обретённых «родственников», а также защитить от риска нападения и множества других бед.



Сам сорвавший куш Кэмпбелл признался, что заболел, когда узнал о выигрыше: «Я посмотрел на свой билет, побежал в ванную и закричал: „Я выиграл! Я выиграл!“ И в тот же день я заболел. Меня мучили мигрени, две недели сильно болел живот. И я всё время думал, действительно ли сбылось то, чего я жаждал», — рассказал победитель St. Lucia News.

В итоге ямайцу потребовалось 54 дня, чтобы собраться с силами и прийти за деньгами. Организаторы SuperLotto разместили множество объявлений на телевидении и в интернете, призывая обладателя джекпота востребовать его в течение отведённых для этого 90 дней.

Многомиллионный выигрыш Кэмпбеллу принесли числа 10, 14, 16, 25, 27 и супермяч 5. Билет стоил 200 ямайских долларов. Деньги мужчина хочет потратить на улучшение качества жизни: «Вся моя жизнь — это борьба, но теперь всё изменится. Я куплю себе хороший дом».



Ранее «Ридус» рассказывал, как у победителя лотереи украли выигрышный билет на 10 миллионов американских долларов. Из-за его же болтливости. Однако парень оказался настоящим везунчиком, и справедливость восторжествовала.

Ещё мы рассказывали о супругах, которые выиграли крупный приз в лотерею и случайно выкинули билет. В поисках сокровища паре пришлось рыться даже в мусорных баках.

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Любопытная история случилась с одной везучей женщиной, которая подшутила над мужем, сказав, что выиграла в лотерею, а потом взяла и правда выиграла — миллион фунтов стерлингов.