Китайцы серьезно намерены покорить Марс

Власти Китая рассказали о своем решении развивать марсианское направление: уже в следующем году они планируют отправить на Красную планету исследовательский посадочный зонд.

Об этом было объявлено на открытии Народного политического консультативного совета страны. Если все пойдет по плану, на околомарсианскую орбиту зонд должен выйти в начале 2021 года.

Китайские исследователи сообщили, что главная цель программы заключается в изучении геологии и атмосферы Марса.

За последние 60 лет нам удалось достичь множество технологических прорывов, но мы по-прежнему далеки от ведущих космических держав, — сообщалось на конференции.

Действительно, за последний год Китай сделал огромный рывок в развитии аэрокосмической сферы. Например, китайская станция «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2» совершила мягкую посадку в кратер Карман на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.

Китайская станция «Чанъэ-4» поможет ученым не только взглянуть на обратную сторону Луны, но и выяснить, можно ли вырастить на нашем спутнике целую экосистему в условиях гравитации.



А недавно стало известно, что китайцы соорудили небольшой городок в пустыне недалеко от провинции Цинхай, где постарались воспроизвести все условия будущей колонии на Красной планете.