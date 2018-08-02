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Китай построил свой марсианский городок

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  • 05 марта 2019, 11:42
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Китайские исследователи представили свой новый проект — лагерь, в котором каждый сможет почувствовать себя колонистом Марса.

Помимо покорения Луны китайцы хотят войти в историю и как исследователи Красной планеты. Но до первого полета на Марс еще есть время, поэтому китайские инженеры решили тщательно подготовиться к миссии на Земле.

Для этого они соорудили небольшой городок в пустыне недалеко от провинции Цинхай, где постарались передать все условия будущей колонии на Марсе.

Это лучшее место для постройки лагеря во всем Китае, потому что оно больше похоже на Марс, чем другие регионы. Территория максимально засушлива — за год здесь выпадает только 16 миллиметров осадков, — рассказали инженеры.

Лагерь располагается на площади около 300 квадратных метров и состоит из импровизированной посадочной площадки для космических аппаратов и закрытой территории для поселенцев. Сообщается, что в лагере может находится всего 160 человек.

Почувствовать себя марсианским колонистом смогут не только ученые, но и обычные люди. Посетителям лагеря предлагается пожить несколько дней без интернета и современных средств связи, а также попробовать самим выращивать овощи и проводить научные эксперименты.

На постройку такого лагеря ушло чуть больше года. Известно, что на китайскую колонию было потрачено около 22 миллионов долларов.

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