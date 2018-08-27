Громко мяукающая кошка спасла хозяев от смерти во сне

Американские супруги Пол и Леона Джонс (Paul and Leona Jones) вернулись в свой дом во Флориде после ужина в ресторане. Проехав приличное расстояние под проливным дождём, пара очень устала, они загнали машину в гараж и поспешили лечь спать. И если бы не их кошка по кличке Белла (Bella), американцы уже бы не проснулись.

Дело в том, что Леона, которая была в тот вечер за рулём, забыла выключить двигатель, нажав на кнопку запуска. В итоге автомобиль работал всю ночь, стоя в гараже, встроенном в дом, и за 8 часов в жилое помещение успело проникнуть большое количество угарного газа, смертельного для человека. И даже если бы хозяева не спали, вряд ли бы они учуяли коварный газ, который не обладает ни цветом, ни запахом.

Спасла пожилую пару их кошка по кличке Белла. Она забралась под кровать и начала очень громко мяукать. Первым проснулся хозяин дома Пол, но, едва встав, тут же потерял сознание — так сильно он надышался угарным газом. Следом проснулась супруга, которая спала в другой комнате и поэтому получила чуть меньшую дозу отравления. Превозмогая слабость, женщина смогла дотянуться до телефона и вызвать службу «911».

Супруги Джонс не смогли самостоятельно выбраться из дома, но спасатели прибыли очень быстро и, обеспечив семью кислородом, увезли их в госпиталь. Сейчас они чувствуют себя хорошо и уверены, что выжили только благодаря их умной кошке Белле. За спасение своих глупых людей хвостатая получила много вкусностей и горячих объятий. А Джонсы срочно оборудовали дом детекторами угарного газа и повесили в гараже плакат с напоминанием выключать двигатель.



Домашние животные часто спасают хозяевам жизнь и даже имущество. Так, недавно «Ридус» писал про питбуля, который сломал забор и бегал по улице, громко лая. Пёс так бесновался, что соседи вызвали полицию — и, как оказалось, не зря!

Также мы рассказывали о кошке, которая спасла хозяйку от рака, недвусмысленно предупредив её о болезни.

А ещё мы писали о котике, который спас хозяйку от смерти во сне. Умный зверь даже получил за это престижную награду. Правда, посмертно.