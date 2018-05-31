Питбуль устроил переполох, чтобы спасти хозяев и их дом

В американском штате Нью-Йорк соседи позвонили в полицию и сообщили, что по улице бегает взрослый питбуль, громко лает и ведёт себя непредсказуемо. На вызов приехали оперативники и, когда попытались поймать пса, поняли, что он предупреждает об опасности.

Питбультерьеру по кличке Сэди уже 11 лет, она живёт в частном доме вместе со своей хозяйкой Сереной и её четырёхлетней дочкой. По словам хозяйки, собака никогда не убегала из дома, однако в тот день, когда Серена была на работе, пёс каким-то образом умудрился открыть раздвижную дверь на лужайку, а также сломал забор, установленный специально для него. Выбежав на улицу, Сэди принялась носиться туда-сюда и оглушительно лаять, привлекая внимание. В конце концов обеспокоенные соседи вызвали полицию.

Оперативники попытались поймать питбуля, но тот убегал от них и в итоге привёл их в свой дом. Когда полицейские увидели, что дверь в коттедж открыта, они решили зайти и тогда почувствовали сильный запах газа. Стражи порядка немедленно вызвали пожарных, которые выяснили, что в подвале дома произошла утечка газа, устранили неполадку и сообщили, что если бы собака не предупредила об опасности, в доме мог произойти взрыв.

Хозяйка уверена, что их верная Сэди не только сохранила их дом от разрушения, но и спасла жизнь ей самой и маленькой дочери. А полицейские назвали собаку настоящей героиней.

Собаки не зря считаются самыми умными животными. История знает множество удивительных историй о том, как эти звери спасают людей благодаря своему героизму и готовности жертвовать собой.

Так, «Ридус» рассказывал, как питбуль спас от пожара целую семью, вовремя разбудив людей. Несмотря на то, что дом сгорел дотла, спасённая семья не теряет оптимизма и радуется, что все они остались живы.

А одна маленькая, но храбрая чихуахуа сумела вырвать свою хозяйку из лап медведя. Отважная собака, не раздумывая, напала на огромного хищника и принялась его кусать.