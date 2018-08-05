МЧС предупредило москвичей о метели, гололедице и сильном ветре

Экстренное предупреждение о сильном ветре, метели и гололедице в столице распространило МЧС.

Порывы ветра в Москве в среду, 6 марта, по данным синоптиков, могут достигать 19 метров в секунду.

К вечеру температура воздуха понизится до 10 градусов мороза. Метеорологи ожидают в ближашие часы снегопад и метель.

Сотрудники МЧС советуют водителям на дорогах снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также парковать машины вдали от шатких конструкций и деревьев.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют москвичам и гостям столицы обходить рекламные щиты и не стоять под деревьями, сообщается на сайте столичного управления МЧС.

Ранее отмечалось, что в Международный женский день, 8 марта, а также 9 марта жителей Москвы и Подмосковья ждет плюсовая температура.