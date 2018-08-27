Синоптики пообещали оттепель на 8 марта

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил что в Международный женский день, 8 марта, а также и 9 марта, жителей Москвы и Подмосковья ждет плюсовая температура.

«Днем 8—9 марта температура будет выше нормы. Слабоотрицательная ночью (-5…-2 °С), днем — положительная. Будет ощущаться приближение весны», — приводит его слова kp.ru.

В ожидании тепла жителям столичного региона лучше одеваться потеплее: со вчерашнего дня дует сильный и холодный ветер со снегом, а на дорогах лед. В Москве накануне был объявлен желтый уровень погодной опасности, в аэропортах были трудности с отправкой рейсов, а водителям посоветовали не парковать на ночь автомобили под деревьями и у домов там, где на них может упасть снег.

Ожидается, что в ночь на 4 марта столбики термометров опустятся до минус 10 градусов в Москве и до минус 13 — в области. А уже вторник, 5 марта, может стать самым теплым рабочим днем предстоящей недели.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, терпеть температурные «качели» Москвичам придется весь ближайший месяц. Снежный покров в Москве, по его словам, в этом году сойдет поздно: в конце марта — начале апреля.

