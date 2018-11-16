Бодров-старший назвал странной идею Барецкого снять продолжение «Брата»

Известный режиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров-старший, отец Сергея Бодрова-младшего, исполнившего главную роль в первом и втором «Брате», назвал странной идею шоумена Стаса Барецкого снять фильм «Брат-3».

«Я не знаю этого шоумена, и я бы посоветовал ему не заниматься этим», — признался Бодров в беседе с RT.

До этого заявление Барецкого о планах снять продолжение фильма «Брат» вызвало гнев у продюсера «Брата» и «Брата-2» Сергея Сельянова. В интервью НСН он назвал эту затею «хамством, неуважением и глупостью» по отношению к создателям картины.

Как известно «Брат» Алексея Балабанова вышел на экраны в 1997 году и сразу стал культовым. Спустя три года, в 2000-м, Балабанов снял фильм-продолжение «Брат-2».

Ранее Барецкий рассказал в интервью НСН о своей идее снять третью часть «Брата» и отдать главную роль своему другу, бойцу смешанных единоборств Вячеславу Дацику, который провел в заключении около 10 лет и недавно вышел на свободу.