Суд освободил националиста Дацика

Санкт-Петербургский городской суд постановил освободить из-под стражи националиста Вячеслава Дацика в связи с отбытием наказания.

«Суд апелляционной инстанции прекратил уголовное преследование Дацика по статьям „Незаконное проникновение в жилище“ и „Побои“ за истечением сроков давности», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы суда.

По упомянутым статьям, а также по статье «Разбой» Дацика приговорили в марте 2018 года к 3,5 годам колонии, напоминает ФАН. Его обвинили в том, что в ночь на 18 мая 2016 года он выломал двери в салоне интимных услуг на Васильевском острове в Санкт-Петербурге и силой заставил девятерых девушек в голом виде пройти по улице пешком до отделения полиции. После этого он отправился в бордель в Петроградском районе.

По данным издания, Дацик также украл из сейфа деньги, отобрал у женщин средства связи и избил нескольких проституток.

Проблемы с законом у него были и до этого. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы за разбойное нападение на салон сотовой связи и поджог часовни Серафима Вырицкого в Петербурге.

Как сообщает Питер ТВ, шоумен Стас Барецкий планирует встретить Дацика на свободе с похоронным оркестром и проститутками. По данным издания, «Рыжего Тарзана» выпустят 26 февраля в 9 часов утра.