Краснодарский суд постановил заблокировать три клипа рэпера Хаски

В декабре 2018 года Советский суд Краснодара потребовал заблокировать три клипа рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов).

Однако узнал он об этом только сегодня, 5 марта, в Таганском суде Москвы, куда пришел, чтобы оспорить решение по поводу своего видео «Иуда», заблокированного на YouTube 16 декабря.

Как сообщает паблик «Правозащита Открытки», речь идет о роликах «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17». При этом Хаски утверждает, что ранее его не уведомили об этом постановлении.

На сайте Советского суда говорится о том, что клипы этого исполнителя могут «вызвать у несовершеннолетних пользователей интерес к совершению суицида, убийства, употреблению табачной продукции, половому разврату, употреблению в разговорах нецензурной брани».

Как ранее писал «Ридус», концерт Хаски в Краснодаре, изначально запланированный на 21 ноября, был отменен после того, как местная прокуратура направила предостережение руководству клуба. Оперативно перенести выступление на другую площадку команде музыканта и организаторам тура не удалось. Кузнецов решил дать импровизированный концерт на улице и залез на крышу одного из припаркованных около клуба автомобилей, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

На следующий день, 22 ноября, Первомайский районный суд Краснодара арестовал артиста на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве, однако четырьмя днями позже вышестоящая инстанция отменила это решение.

После ареста свое недовольство задержанием музыканта выразили его именитые коллеги по цеху, организовавшие благотворительный концерт в пользу Кузнецова. Позднее за артиста вступились Лев Лещенко и Дмитрий Киселев.

В январе 2019 года Хаски обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой по поводу решения Первомайского районного суда Краснодара, назначившего артисту 12 суток административного ареста во время его ноябрьских гастролей в городе.

