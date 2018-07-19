найти ×
   
  • USD -0.11
    66.33
  • EUR -0.05
    75.58
СохранитьСохранено0
×

001279

Рэпер Хаски пожаловался на арест в ЕСПЧ

Small 25de0a1fdb

© Артем Геодакян/ТАСС

Российский рэп-исполнитель Хаски обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой по поводу решения Первомайского районного суда Краснодара, назначившего артисту 12 суток административного ареста во время его ноябрьских гастролей в городе.

Об этом в пятницу, 18 января, рассказал представляющий интересы артиста адвокат Алексей Аванесян.

Мной подана жалоба в ЕСПЧ в интересах рэп-исполнителя Хаски в связи с незаконным лишением его свободы до суда, незаконно назначенным административным арестом, нарушением права на справедливое судебное разбирательство и нарушением права свободно выражать свое мнение, — написал юрист на своей странице в Facebook.

Защитник интересов Дмитрия Кузнецова (настоящее имя рэпера Хаски) добавил, что краснодарский суд, который рассматривал дело исполнителя, имел «негативное отношение к творчеству певца» и был ангажирован.

Как ранее писал «Ридус», концерт Хаски в Краснодаре, изначально запланированный на 21 ноября, был отменен после того, как местная прокуратура направила предостережение руководству клуба.

Оперативно перенести выступление на другую площадку команде музыканта и организаторам тура не удалось. Кузнецов решил дать импровизированный концерт на улице и залез на крышу одного из припаркованных около клуба автомобилей, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

На следующий день, 22 ноября, Первомайский районный суд Краснодара арестовал артиста на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве, однако четырьмя днями позже вышестоящая инстанция отменила это решение. Рэпера отпустили.

После ареста свое недовольство задержанием музыканта выразили его именитые коллеги по цеху, организовавшие благотворительный концерт в пользу Кузнецова. Позднее за артиста вступились Лев Лещенко и Дмитрий Киселев.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
5058084читать позжечитаю позже
Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
8144643читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

171028558читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

201995читать позжечитаю позже