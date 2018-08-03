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В Новороссийске восстановили электроснабжение

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© pixabay.com

Возгорание, произошедшее на подстанции «Кирилловская» в Новороссийске, ликвидировано собственными силами персонала предприятия, сообщается на сайте Минэнерго.

Пожарные подразделения МЧС России к тушению не вызывались.

Части потребителей (19 МВт) напряжение было подано в 17:29, а в 18:38 электроснабжение было восстановлено полностью, говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что без света после аварии остались около 90 500 жителей Новороссийска и предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей составила 94 МВт.

Ранее сообщалось, что отключение электричества произошло в 16:30, после чего на дорогах скопились огромные пробки из-за неработающих светофоров. Кроме того, прекратили работу крупные предприятия. Без электроснабжения остались около 124,6 тыс. человек.

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