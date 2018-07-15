По всему Новороссийску отключили электричество
- 05 марта 2019, 18:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Новороссийск остался без света из-за аварии, произошедшей на подстанции, сообщает «Наша Газета».
Очевидцы называют причиной отключения электричества почти по всему городу взрыв на электроподстанции.
Отключение произошло в 16:30, после чего на дорогах скопились огромные пробки из-за неработающих светофоров. Кроме того, прекратили работу крупные предприятия.
Все объекты социальной сферы были оперативно переведены на резервные источники питания, приводит издание слова начальника городского управления ГО и ЧС Игоря Васильева.
Как уточнил замглавы Новороссийска Александр Яменсков, на подстанции произошло возгорание, в результате чего без света остались четыре муниципалитета — Приморский, Южный, Центральный район и село Мысхако — а также частично район Восточный.
Появившуюся в соцсетях информацию о теракте он назвал ложной.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго, без электроснабжения остались около 124,6 тыс. человек, а также предприятия местной промышленности.
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