Названа стоимость проезда по скоростной трассе Москва — Петербург
- 05 марта 2019, 13:04
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Примерно две тысячи рублей составит стоимость проезда по скоростной трассе М-11 от Москвы до Петербурга, сообщил председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.
Глава «Автодора» отметил, что в данном случае имеется в виду стоимость проезда в будний день при оплате наличными.
По его словам, затраты на проезд по трассе можно будет сократить, используя транспондеры и другие программы лояльности.
Новая скоростная автомобильная дорога М-11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга.
Протяженность автомагистрали, которую планируют ввести в эксплуатацию в этом году, составляет 669 километров, отмечает РИА Новости.
Вячеслав Петушенко был назначен главой «Автодора» 6 февраля нынешнего года. Ранее он занимал пост зампреда этой госкомпании.
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