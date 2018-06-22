Примерно две тысячи рублей составит стоимость проезда по скоростной трассе М-11 от Москвы до Петербурга, сообщил председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

Глава «Автодора» отметил, что в данном случае имеется в виду стоимость проезда в будний день при оплате наличными.

По его словам, затраты на проезд по трассе можно будет сократить, используя транспондеры и другие программы лояльности.

Новая скоростная автомобильная дорога М-11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга.

Протяженность автомагистрали, которую планируют ввести в эксплуатацию в этом году, составляет 669 километров, отмечает РИА Новости.

Вячеслав Петушенко был назначен главой «Автодора» 6 февраля нынешнего года. Ранее он занимал пост зампреда этой госкомпании.