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Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

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© Алексей Никольский/ТАСС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова после 2019 года сохранить транзит газа через территорию Украины, но при соблюдении определенных условий.

Мы также о них уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка, — рассказал российский премьер в интервью люксембургской газете Luxemburger Wort.

По его словам, ни «Северный поток — 2», ни «Турецкий поток» не предусматривают отказа от транзита.

Контракт по транзиту газа между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года, напоминает газета «Известия».

В январе исполнительный директор украинской госкомпании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил о готовности снизить сумму иска к «Газпрому» в случае подписания нового контракта на транзит газа через Украину.

За две недели до этого глава «Нафтогаза» заявил, что Украина может отозвать иск по делу о пересмотре контракта на транзит газа, если «Газпром» предоставит гарантии в уплате компенсаций в новом долгосрочном транзитном контракте. А спустя неделю он же заявил, что «Нафтогаз» добился ареста зарубежных активов «Газпрома», отметив, что деньги с российской компании взимаются при помощи списания избыточных средств, переведенных «Газпромом» за транзит.

Ранее президент Украины Петр Порошенко попросил канцлера Германии Ангелу Меркель гарантировать сохранение транзита российского газа в Европу даже после введения в эксплуатацию строящегося газопровода «Северный поток — 2».

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