«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому»

Исполнительный директор украинской госкомпании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил от готовности снизить сумму иска к «Газпрому» в случае подписания нового контракта на транзит газа через Украину.

По его словам, иск в таком случае составит не 12, а только 2 миллиарда долларов.

«Потому что 2 миллиарда — это все равно та доля расходов, которые не покрываются сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации ГТС», — приводит слова Витренко агентство «Укринформ».

Директор украинской компании отметил, что в случае прекращения транзита «Нафтогаз» будет начислять «ускоренную амортизацию», а если транзит газа через Украину сохранится, «Нафтогаз» будет начислять так называемую нормальную амортизацию, исходя из того, что остаточный срок использования украинской ГТС составляет примерно 15 лет.

Две недели назад глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина может отозвать иск по делу о пересмотре на транзит газа, если «Газпром» предоставит гарантии в уплате компенсаций в новом долгосрочном транзитном контракте, напоминает газета «Взгляд».

Спустя неделю Коболев заявил, что «Нафтогаз» добился ареста зарубежных активов «Газпрома», отметив, что деньги с российской компании взимаются при помощи списания избыточных средств, переведенных «Газпромом» за транзит, сообщает News.ru.

Ранее президент Украины Петр Порошенко попросил канцлера Германии Ангелы Меркель гарантировать сохранение транзита российского газа в Европу даже после введения в эксплуатацию строящегося газопровода «Северный поток-2», отмечает ФАН.