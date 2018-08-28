найти ×
   
  • USD -0.02
    65.80
  • EUR -0.06
    74.74
СохранитьСохранено0
×

-102156

Изменившего школьное расписание директора обвинили в гибели подростка

Small f1a6d446e0

© visualhunt.com

Директора школы одного из сел Ленинского района Еврейской автономной области признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Подсудимый был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Ему также запрещено занимать руководящие должности в общеобразовательных учреждениях на этот период.

Суд посчитал, что действия обвиняемого привели к гибели школьника.

Следствие установило, что директор школы внес изменения в расписание для учащихся 6-го класса, сократив количество уроков для них с шести до трех. При этом родители учеников не были поставлены в известность, как и не были предприняты меры по организации присмотра за детьми, многие из которых проживают в соседних селах.

В итоге после третьего урока трое шестиклассников беспрепятственно покинули территорию школы и взобрались на сопку, чтобы с высоты посмотреть на село. На обратном пути один из учеников упал с крутого склона. Получив тяжкие телесные повреждения, он скончался, сообщается на сайте регионального СК.

Ранее «Ридус» писал о том, что учительница физкультуры уфимской школы № 69 принудила учеников убирать снег во время урока, в результате чего двое школьников надорвали спины, а трое заболели.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
805872читать позжечитаю позже
История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
29513881читать позжечитаю позже

главное


Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети

Золотистый ретривер с удовольствием ныряет и достаёт со дна различные предметы.

5061870читать позжечитаю позже

Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале28 августа 2018

Сейчас верному животному ищут хозяев.

26035834читать позжечитаю позже