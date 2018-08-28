Изменившего школьное расписание директора обвинили в гибели подростка

Директора школы одного из сел Ленинского района Еврейской автономной области признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Подсудимый был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Ему также запрещено занимать руководящие должности в общеобразовательных учреждениях на этот период.

Суд посчитал, что действия обвиняемого привели к гибели школьника.

Следствие установило, что директор школы внес изменения в расписание для учащихся 6-го класса, сократив количество уроков для них с шести до трех. При этом родители учеников не были поставлены в известность, как и не были предприняты меры по организации присмотра за детьми, многие из которых проживают в соседних селах.

В итоге после третьего урока трое шестиклассников беспрепятственно покинули территорию школы и взобрались на сопку, чтобы с высоты посмотреть на село. На обратном пути один из учеников упал с крутого склона. Получив тяжкие телесные повреждения, он скончался, сообщается на сайте регионального СК.

Ранее «Ридус» писал о том, что учительница физкультуры уфимской школы № 69 принудила учеников убирать снег во время урока, в результате чего двое школьников надорвали спины, а трое заболели.