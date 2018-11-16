Уфимских школьников заставили убирать снег во время урока физкультуры

Учительница физкультуры уфимской школы № 69 принудила учеников убирать снег во время урока.

В результате двое школьников надорвали спины, а трое заболели.

Поскольку заранее никто не предупредил учеников о предстоящей уборке, многие были слишком легко одеты для физической работы на улице.

«Стало понятно, что весь класс болеет, все шмыгают носом, многие кашляют, — рассказала телеканалу «Вся Уфа» одна из учениц выпускного класса, который и погнали на уборку снега.

По ее словам, один мальчик еле дошел до школы. «Никто не хочет пропускать уроки, так как у нас экзамен», — пояснила она.

По данным телеканала, во время инцидента директор учебного заведения был в отъезде.

В качестве наказания к преподавательнице применили дисциплинарное взыскание. Правда, какое именно, не уточняется.

Ранее сообщалось, что после того, как разразился скандал из-за уборки снега, в которой приняли участие учителя саратовской школы, уволили начальника отдела образования администрации Октябрьского района, а также объявили выговор ее непосредственному руководителю и директору школы № 95.