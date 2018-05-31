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Музыканты Prodigy назвали причину смерти своего лидера

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© ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

Члены группы The Prodigy отреагировали на кончину своего фронтмена Кита Флинта.

В Instagram они подтвердили печальное известие, а также сообщили о том, что Флинт в выходные свел счеты с жизнью.

«Новости верны. Я в шоке, чертовски зол, растерян и мое сердце разбито», — написал создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт.

Кита Флинта обнаружили мертвым в его доме в Эссексе утром 4 марта. Он скончался в возрасте 49 лет.

В полиции заявили, что в смерти музыканта нет криминальных признаков.

The Prodigy — британская группа, образованная в 1990 году и исполнявшая электронную музыку.

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