Музыканты Prodigy назвали причину смерти своего лидера
- 04 марта 2019, 16:33
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Члены группы The Prodigy отреагировали на кончину своего фронтмена Кита Флинта.
В Instagram они подтвердили печальное известие, а также сообщили о том, что Флинт в выходные свел счеты с жизнью.
«Новости верны. Я в шоке, чертовски зол, растерян и мое сердце разбито», — написал создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт.
Кита Флинта обнаружили мертвым в его доме в Эссексе утром 4 марта. Он скончался в возрасте 49 лет.
В полиции заявили, что в смерти музыканта нет криминальных признаков.
The Prodigy — британская группа, образованная в 1990 году и исполнявшая электронную музыку.
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